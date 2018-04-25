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TOP,Новости,Политика

Премьер и министр финансов Литвы отказались отвечать на вопросы оппозиции

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис и министр финансов Вилюс Шапока в четверг отказались отвечать на вопросы оппозиции, заданные в письменной форме.

На инициированном оппозицией внеочередном заседании парламента спикер сейма Викторас Пранцкетис зачитал письма, полученные из правительственной канцелярии и Минфина, говорящие о том, что у членов сейма есть право задавать лишь один вопрос в письменной форме. Поскольку вопросов было больше, то просят выбрать один важнейший.  

Кроме того, члены правительства информировали, что в то время, когда они должны отвечать на вопросы депутатов, они будут заседать в Комитете по контролю над ситуацией с  COVID-19.

«С учетом того, что согласно уставу сейма (…) члену правительства может быть задан вопрос в письменной форме по очень важной проблеме, мы бы просили уточнить, на какой из пяти заданных в письменной форме членами сейма вопросов должен быть предоставлен ответ на заседании, и какая особо важная проблема поднимается. Одновременно мы обращаем внимание на то, что  согласно заранее запланированной повестке, в то же время, когда предусмотрено время на ответы на вопросы в сейме, состоится заседание Правительственного Комитета по контролю над ситуацией, вызванной COVID-19. На совещаниях этого комитета рассматриваются непосредственные вопросы, связанные с контролем сложившейся ситуации в стране и принимаются неотложные решения», – говорится в письме, присланном премьером сейму.

Письмо сходного содержания поступило и из Минфина. 

Лидер парламентской оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что ранее не случалось такого, чтобы премьер, министр или какое-либо другое должностное лицо отказывались прийти на заседание парламента и ответить на вопросы. 

Он назвал сложившуюся ситуацию позорной. 

«Все равно придется ответить на вопросы, никуда они не пропадут. Мы пригласим и в следующий раз, заново соберем подписи», – сказал Г. Ланбсбергис.

Он также обратил внимание на то, что премьер создает прецедент, который может позволить и другим должностным лицам отказаться отвечать на более чем один заданный вопрос. 

Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас передал BNS комментарий о том, что «премьер выбирает конкретные дела, а не участие в политических играх». 

«Более того, что во время «правительственного часа» члены сейма смогут задать все заботящие их вопросы и получить ответы», – сказал он.

«Правительственный час» в сейме был организован в четверг сразу после не состоявшихся ответов на вопросы. 

Оппозиция задавала вопросы о решении еженедельно проверять членов правительства и других высокопоставленных политиков  на COVID-19, о надбавках работникам Министерства здравоохранения, об указании врачам декларировать место работы, хотели знать, когда президенту будет представлен кандидат в министры экономики. Пятым пунктом была запрошена моральная оценка асфальтирования улицы Упес в Вильнюсском районе, где находится дом премьера.  

Министру финансов были заданы вопросы по плану поощрения экономики, учреждении госбанка, выделении 150 млн евро на ремонт дорог из соображений смягчения последствий коронавируса на сектор, а также по поводу неэффективности реформы «миллиарда миллиону». 

Правящие «аграрии», социал-трудовики и члены фракции Избирательной акции поляков Литвы не участвуют в заседании сейма, созванном по инициативе оппозиции. 

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