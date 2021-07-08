Премьер Испании: используемая как оружие против ЕС миграция должна быть осуждена

«Нужно решительно осудить используемую третьими странами миграцию как оружие против стран ЕС, и в данном случае президент может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, так как мы тоже страдали от поведения такого типа в недавнем прошлом», — сказал П. Санчес журналистам в четверг в Шяуляй.

По его словам, миграция, с которой сейчас сталкивается Литвы, вынуждает думать об общем договоре ЕС.

«То, что происходит в Литве с миграцией из Беларуси, показывает, что в ЕС необходимо заключить договор по миграции, и это будет основной дискуссией в течение нескольких лет», — сказал премьер Испании.

«Литва может рассчитывать на солидарность правительства Испании и гражданского общества Испании», — добавил он.

Литва в последнее время сталкивается с возросшими более чем в десять раз потоками мигрантов на границе с Беларусью. Литовские должностные лица говорят, что это — организованная белорусским режимом гибридная атака против Литвы. В этом году на границе с Беларусью задержано в общей сложности 1509 нелегальных мигрантов.

Правительство в этой связи объявило экстремальную ситуацию в стране.