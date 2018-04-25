Премьер Испании предлагает с 2040 года запретить продажу подержанных машин

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Премьер-министр Испании Педро Санчес предлагает запретить с 2040 года продажу подержанных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, присоединившись к ряду стран, стремящихся избавиться от использования топливных транспортных средств, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на El Mundo, это — один из пунктов правительственной программы по борьбе с загрязнением окружающей среды. П.Санчес уверен, что данная мера поспособствует покупке испанцами машин с электродвигателями, в приобретении которых премьер-министр обещает оказать экономическую помощь.

Автомобилисты уже возмутились этими планами, называя их безответственными. По словам главы Национальной ассоциации продавцов автомобилей и запчастей Рауля Паласиоса, они идут вразрез с европейскими нормами, путают покупателей и приведут в итоге к увеличению возраста автопарка.

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