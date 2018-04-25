Премьер Испании выступает против быстрой отмены карантина в стране

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Как пишет «Интерфакс», глава правительства Испании Педро Санчес полагает, что резкий выход из режима изоляции, введённого в стране ранее из-за коронавируса, будет неверным шагом — «тотальной непростительной ошибкой».

По его словам, властям следует ещё продлить режим ЧС, действующий с 14 марта и с тех пор трижды продлевавшийся. С премьером не согласны члены оппозиционной Народной партии, которые заявляют, что не поддержат продление карантина в Испании.

Напомним, с конца апреля в Испании начали снимать ограничения: гражданам позволили индивидуально заниматься спортом на открытом воздухе в определенные часы, гулять на улице с детьми.