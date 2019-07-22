Премьер: Литва хочет получить в ЕК портфель комиссара по энергетике, экономике или границе

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва хотела бы получить в Еврокомиссии (ЕК) портфель комиссара по энергетике, экономике или охране внешних границ.

Такие позиции были названы в сообщении правительства, опубликованном после встречи премьера с заместителем председателя ЕК, комиссарам по вопросам энергетики Марошем Шефчовичем.

«Литва будет стремиться к значимому портфелю в тех сферах, где у нее есть наибольшие наработки и компетенция. Приоритетными по-прежнему являются сферы, связанные с экономическом развитием и энергетикой, также необходим и прорыв в охране внешней границы Евросоюза», – отметил премьер в пресс-релизе.

Литовское правительство предложит кандидатуру еврокомиссара с одобрения президента и сейма.

Еврокомиссия нового состава приступит к работе осенью этого года.