  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Кабмин одобрил проекты бюджетов страны и муниципалитетов

Подробнее...
default image
Украина требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Подробнее...
default image
В Китае заявили о введении санкций против США

Подробнее...
default image
В проекте бюджета Литвы на 10 млн сокращается финансирование обороны

Подробнее...
default image
Каталония и Фландрия обратились к ЕК за помощью в обретении независимости

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы предлагает отложить повышение детских пособий

Подробнее...
default image
Страны ЕС приняли план по обходу санкций США против Ирана

Подробнее...
default image
В Кабмине подписан договор с четырьмя профсоюзами Литвы

Подробнее...
default image
Во Франции заявили, что США не должны навязывать союзникам по НАТО свои вооружения

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы рассмотрит скорректированные проекты бюджета

Подробнее...
default image
Премьер Литвы C.Сквярнялис сообщил, что закончил курс лечения

Подробнее...
default image
В Британии из-за автоматического УДО на свободу вышли 74 террориста

Подробнее...
default image
Глава МИД Литвы Л.Линкявичюс критикует позицию Apple по Крыму

Подробнее...
default image
Сейм готов узаконить обучение на дому

Подробнее...
default image
Новый состав Еврокомиссии приступил к работе

Подробнее...
default image
Советник президента В.Жукас госпитализирован в больницу после ДТП

Подробнее...
default image
Рождественский подарки Amazon: изделия с изображением Освенцима

Подробнее...
default image
Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса

Подробнее...
default image
Фонд BaltCap профинансирует реновацию зданий в Польше

Подробнее...
default image
В США вывели сорт яблок, которые год не портятся

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Премьер Литвы C.Сквярнялис сообщил, что закончил курс лечения

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

В понедельник литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что завершил курс лечения от лимфомы, однако бюллетень по нетрудоспособности ему еще потребуется для восстановления организма.

«Я могу повторить тоже – если медики говорят, что вы должны отдыхать и нужно отсутствовать на работе, я это и сделаю, если потребуется в будущем, десять дней, два дня, пятнадцать дней, поскольку курс лечения завершен достаточно давно, но нужно восстановить организм», – заявил на пресс-конференции в правительстве С. Сквярнялис.

В понедельник премьер вернулся на работу после бюллетеня по нетрудоспособности, который длился с 20 ноября.

По словам премьера, в связи с ослабшим иммунитетом ему нужно избегать большого скопления людей: «Для меня самый большой риск, не скрываю, инфекция, бактерии и вирус».

В конце августа премьер заявил, что болен лимфомой. Тогда сообщалось, что в некоторые дни после лечебных процедур премьер не сможет присутствовать на работе.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600