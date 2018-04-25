Премьер Литвы C.Сквярнялис сообщил, что закончил курс лечения

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В понедельник литовский премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что завершил курс лечения от лимфомы, однако бюллетень по нетрудоспособности ему еще потребуется для восстановления организма.

«Я могу повторить тоже – если медики говорят, что вы должны отдыхать и нужно отсутствовать на работе, я это и сделаю, если потребуется в будущем, десять дней, два дня, пятнадцать дней, поскольку курс лечения завершен достаточно давно, но нужно восстановить организм», – заявил на пресс-конференции в правительстве С. Сквярнялис.

В понедельник премьер вернулся на работу после бюллетеня по нетрудоспособности, который длился с 20 ноября.

По словам премьера, в связи с ослабшим иммунитетом ему нужно избегать большого скопления людей: «Для меня самый большой риск, не скрываю, инфекция, бактерии и вирус».

В конце августа премьер заявил, что болен лимфомой. Тогда сообщалось, что в некоторые дни после лечебных процедур премьер не сможет присутствовать на работе.