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Премьер Литвы И. Шимоните посетит Латвию

Nuotrauka lrv.lt

В четверг премьер-министр Ингрида Шимоните посетит с официальным визитом Латвию. 

Это будет первый визит И. Шимоните в Латвию на премьерском посту. 

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На встречах с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, главой парламента Инарой Мурниеце, премьером Кришьянисом Кариньшем будут обсуждаться возможности развития стратегических двухсторонних отношений, повестки работы ЕС и НАТО, вопросы облегчения поездок граждан стран и контроля над пандемией COVID, сообщило литовское правительство. 

Премьер также обсудит угрозы Белорусской АЭС для всех граждан ЕС, вопросы реализации стратегических транспортных и энергетических проектов. 

На встречах речь пойдет о едином ответе на агрессивные действия Беларуси и России, поддержке Украины, укреплении инициативы Восточного партнерства, вызовы, которые исходят от Китая. 

Глава литовского правительства почтит память погибших за свободу Латвии и жертв оккупации в этой стране – возложит цветы к Памятнику свободе в Риге, почтит память жертв советской оккупации у мемориала Латвийского музея оккупации. 

В рамках двухдневного визита И. Шимоните посетит Литовскую среднюю школу Риги, встретится с представителями литовской общины в Латвии. 

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