Премьер Литвы: Кабмин пока не будет рассматривать открытие магазинов

Литовский премьер-министр Ингрида Шимонте сообщила, что на совещании в понедельник правительство не будет рассматривать просьбу представителей бизнеса разрешить открыть непродуктивные магазины и призыв косметологов возобновить процедуры.
«Сегодня мы не будем рассматривать конкретные решения, к материалам совещания были прикреплены несколько обращений, но мы точно сегодня не будем их рассматривать, поскольку обращения связаны с изменениями требований к деятельности конкретных сфер, и это вопрос отдельной дискуссии», – сказала в начале заседания И. Шимоните.
В понедельник Литовская конфедерация работодателей призвала правительство отменить нынешние торговые ограничения и разрешить работать магазинам промтоваров. Как утверждает глава конфедерации Данукас Арлаускас, установленные сейчас карантинные требования нечестно искажают конкуренцию, а их польза в деле обуздания пандемии сомнительна.
Д. Арнаускас отметил, что сейчас самую большую выгоду получают продуктовые магазины, которые одновременно торгуют и другими товарами, начиная с бытовой техники и заканчивая вещами домашнего обихода. Другие магазины, основная деятельность которых не заключается в продаже пищевых продуктов, не могут осуществлять деятельность
В правительство также обратилась и Литовская ассоциация косметологов. Она попросила рассмотреть возможность возобновить работу с 1 февраля.
Второй карантин в Литве действует с начала ноября. Решением прежнего правительства Саулюса Сквернялиса были закрыты кафе, бары и рестораны, спорт клубы, кинотеатры, запрещено присутствие зрителей на спортивных соревнованиях, ограничены уроки в школах.
Правительство И. Шимоните ужесточило карантин в середине декабря, указав закрыться магазинам промтоваров, большинству поставщиков услуг, запретило без уважительных причин покидать территорию самоуправления и общаться с более чем одним домашним хозяйством, продлило удаленное обучение школьников.