Премьер Литвы: Кабмин пока не будет рассматривать открытие магазинов

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Литовский премьер-министр Ингрида Шимонте сообщила, что на совещании в понедельник правительство не будет рассматривать просьбу представителей бизнеса разрешить открыть непродуктивные магазины и призыв косметологов возобновить процедуры.

«Сегодня мы не будем рассматривать конкретные решения, к материалам совещания были прикреплены несколько обращений, но мы точно сегодня не будем их рассматривать, поскольку обращения связаны с изменениями требований к деятельности конкретных сфер, и это вопрос отдельной дискуссии», – сказала в начале заседания И. Шимоните.

В понедельник Литовская конфедерация работодателей призвала правительство отменить нынешние торговые ограничения и разрешить работать магазинам промтоваров. Как утверждает глава конфедерации Данукас Арлаускас, установленные сейчас карантинные требования нечестно искажают конкуренцию, а их польза в деле обуздания пандемии сомнительна.