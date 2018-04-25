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TOP,Новости,Общество

Премьер Литвы: людей, застрявших на границе Польши и Германии доставят самолетом ВВС

Фото BFL/Mindaugas Kulbis

Граждан Литвы, застрявших на границе Польши и Германии,  правительство намерено доставить транспортным самолетом ВВС Литвы Spartan, сообщил в воскресенье премьер-министр Салуюс Сквернялис. 

«Мы попытаемся доставить людей с польско-германской границы через Берлин на «Спартане», если не удастся убедить Польшу открыть гуманитарный коридор. Первую группу мы планируем доставить еще сегодня», – сказал BNS премьер в воскресенье.

По словам главы правительства, доставку самолетом сейчас согласуют Министерство иностранных дел и Минобороны. 

Группа людей, стремящихся вернуться в Литву, застряла на границе, когда Польша закрыла границы в связи с распространением коронавируса. 

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