Премьер Литвы: людей, застрявших на границе Польши и Германии доставят самолетом ВВС

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Граждан Литвы, застрявших на границе Польши и Германии, правительство намерено доставить транспортным самолетом ВВС Литвы Spartan, сообщил в воскресенье премьер-министр Салуюс Сквернялис.

«Мы попытаемся доставить людей с польско-германской границы через Берлин на «Спартане», если не удастся убедить Польшу открыть гуманитарный коридор. Первую группу мы планируем доставить еще сегодня», – сказал BNS премьер в воскресенье.

По словам главы правительства, доставку самолетом сейчас согласуют Министерство иностранных дел и Минобороны.

Группа людей, стремящихся вернуться в Литву, застряла на границе, когда Польша закрыла границы в связи с распространением коронавируса.