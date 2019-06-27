Премьер Литвы: мы приближаемся к логическому завершению переговоров

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис говорит, что переговоры о создании правящей коалиции «подходят к логическому концу»: станет ясно, будет ли подписан договор.
«В любом случае, я думаю, мы приближаемся к какому-то логическому завершению переговоров. Может быть решение и сегодня», — сказал С.Сквярнялис журналистам в четверг.
«Это означает, что будет либо договор, либо договора не будет», — сказал глава правительства.
Рамунас Карбаускис, лидер правящих «крестьян», надеется, что коалиционное соглашение между четырьмя партиями будет подписано в четверг.BNS
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