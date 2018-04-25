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Премьер Литвы нашел компромиссы с президентом по налоговым предложениям

Фото http://www.lrp.lt/

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис утверждает, что нашел компромисс с президентом Гитанасом Науседой по предложениям главы государства о том, как собрать дополнительные средства в бюджет для сокращения бедности, однако конкретных налоговых изменений пока не комментирует. 

«Мы нашли компромиссные предложения по всем предложениям, либо общие знаменатели в той или иной форме – по всем», – сказал С. Сквернялис на пресс-конференции после встречи с президентом.

Премьер утверждает, что правительство планирует утвердить проект бюджета в середине октября.

Президент Г. Науседа предлагает в следующем году выделить на социальные нужды дополнительные 100 млн евро и направить основную часть этих средств на более активное повышение пенсий по старости и выплат людям с недугами. 

Он предлагает изыскать дополнительные средства путем более медленного повышения не облагаемого налогами минимума, сокращения льготы на дизельное топливо, используемое фермерами, и повышения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями. 

В среду ни президент, ни премьер конкретных цифр или тарифов налогов не называли, однако оба подчеркнули, что их видение в отношении бедности и социальной отчужденности совпадают. 

Г. Науседа также акцентировал, что прогнозируемое замедление роста экономики страны не может быть оправданием для отказа от смелых планов в сфере социальной политики. 

«Было бы ошибкой скрываться за замедлением роста и пытаться оправдаться, что вот: не будем реализовывать или остановим на год свои амбициозные планы потому, что макроэкономическая ситуация меняется. Я думаю, что это было бы нечестно», – сказал Г. Науседа.

Он отмечает, что страна сейчас не живет в кризисе, а лишь «в пожалуй цикличном замедлении роста экономики», а такая ситуация не является препятствием для реализации поставленных целей.

«Даже и такой рост предоставляет достаточно пространства для активной социальной политики, которая, по нашему мнению, сейчас должна быть четким приоритетом экономической политики. Так вот в этом направлении, я считаю, действительно можно добиться многого, если работать вместе. Я надеюсь  – и уже вижу очевидные признаки этого, – что отдельные органы власти могут договориться по приоритетам», – сказал Г. Науседа.

Он еще раз подтвердил, что предложит постепенное повышение коэффициента индексации, чтобы рост пенсий опережал темпы роста зарплат. Введенная в 2018 году формула индексации пенсий связала их рост с повышением фонда заработной платы. 

Президент и премьер заявили, что готовы бороться с так называемым «животным хозяйством» – этим термином называют считающиеся необоснованными разницы тарифов налогов и сомнительные льготы. 

Руководители страны также пообещали соблюдать фискальную дисциплину. 

BNS

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