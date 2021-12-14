Премьер Литвы не исключает возможности отставки всего правительства

В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности отставки всего правительства в связи с продолжающимся транзитом удобрений «Беларуськалия» через Литву.
«Я не исключаю такой возможности, могу сказать прямо», — заявила Шимоните в программе «Тема дня» национального теле-радиовещателя LRT. Отрывок из интервью премьер-министра транслировался в программе LRT «Важный час».
«Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля», — сказала она.
По словам премьер-министра, решение о будущем правительства будет зависеть от того, как оно само будет оценивать ситуацию.
«В политике многое зависит от того, как вы оцениваете себя в конкретных обстоятельствах и в конкретном месте, — сказала Шимоните. Это в основном мое решение с точки моей оценки собственной способности защищать долгосрочные интересы государства, в наибольшей степени повлияет на мой выбор».
Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается, несмотря на введенные США на прошлой неделе санкции против компании. Транзит не прекратился, поскольку «Беларуськалий», до вступления в силу санкций, в ноябре внес предоплату за транспортировку Литовским железным дорогам Lietuvos gelezinkeliai.
Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» после вступления санкций в силу, хотя оно заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве
В связи со сложившейся ситуацией министры иностранных дел и транспорта Габриэлюс Ландсбергис и Марюс Скуодис написали заявления об отставке, мотивируя это нанесением Литве репутационным ущербом.