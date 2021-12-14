Премьер Литвы не исключает возможности отставки всего правительства

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В понедельник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает возможности отставки всего правительства в связи с продолжающимся транзитом удобрений «Беларуськалия» через Литву.

«Я не исключаю такой возможности, могу сказать прямо», — заявила Шимоните в программе «Тема дня» национального теле-радиовещателя LRT. Отрывок из интервью премьер-министра транслировался в программе LRT «Важный час».

«Если возникает так много вопросов по поводу деятельности правительства, то, возможно, правительству, если оно не способно ответить на эти вопросы, следует прекратить действие своего мандата, и какое-то другое правительство могло бы продолжить эту работу с нуля», — сказала она.