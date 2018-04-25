Премьер Литвы по соглашению с бизнесом: мы не нарушили ни одного обещания

Премьер-министр Литвы Салуюс Сквернялис отметает критику бизнес-организаций, покидающих национальное соглашение и заявляющих, что правительство не соблюдало декларированных обещаний. В свою очередь, С. Сквернялис критиковал вклад бизнеса в реализацию соглашения.
«Правительство, кстати, выполнило все свои соглашения, чего нельзя сказать о другой стороне. Но мы должны говорить конкретно.(…) Мы очень хотим услышать, что именно мы нарушили», – сказал глава Кабмина журналистам в пятницу.
Премьер отметил, что в последнее время налоговое бремя бизнеса снизилось. Он, кроме прочего, отметил недостаточную вовлеченность социальных партнеров в сокращение теневой экономики.
«За годы, когда действовало соглашение, мы на полмиллиарда евро сократили им налоговое бремя, – если говорить, о бизнесе, не говоря уже о сокращении административного бремени», – сказал премьер.
В пятницу литовские бизнес-организации информировали сейм и премьера о том, что выходят из соглашения о необходимых для прогресса страны реформах, подписанного в октябре 2017 года.
Из соглашения вышли Форум инвесторов (Investors‘ Forum), Конфедерация работодателей Литвы, Конфедерация промышленников Литвы, Ассоциация торговых, промышленных палат Литвы, Литовская конфедерация бизнеса.
Представители бизнеса акцентируют, что предпринимательская общественность хоть и покидает подписанное в октябре 2017 года соглашение, но и далее будет стремиться к реализации реформ, важных для государственного прогресса.
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