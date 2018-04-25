Премьер Литвы по соглашению с бизнесом: мы не нарушили ни одного обещания

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Премьер-министр Литвы Салуюс Сквернялис отметает критику бизнес-организаций, покидающих национальное соглашение и заявляющих, что правительство не соблюдало декларированных обещаний. В свою очередь, С. Сквернялис критиковал вклад бизнеса в реализацию соглашения.

«Правительство, кстати, выполнило все свои соглашения, чего нельзя сказать о другой стороне. Но мы должны говорить конкретно.(…) Мы очень хотим услышать, что именно мы нарушили», – сказал глава Кабмина журналистам в пятницу.

Премьер отметил, что в последнее время налоговое бремя бизнеса снизилось. Он, кроме прочего, отметил недостаточную вовлеченность социальных партнеров в сокращение теневой экономики.

«За годы, когда действовало соглашение, мы на полмиллиарда евро сократили им налоговое бремя, – если говорить, о бизнесе, не говоря уже о сокращении административного бремени», – сказал премьер.