Премьер Литвы призывает не поддаваться панике, не штурмовать магазины

Nuotrauka BFL/Paulius Peleckis

В связи с подготовкой к введению карантина в Литве премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает жителей не поддаваться панике и не осаждать магазины продовольственных товаров.

С. Сквернялис подчеркивает, что правительство не будет принимать меры по ограничению приобретения пищевых продуктов, поскольку, по его словам, торговцы заверили, что угрозы нехватки продуктов в стране нет.

«Ограничения торговли, приобретения еды не применяются, и точно не следует подаваться желанию, панике купить побольше. Нас заверили, мы знаем, что не будет нехватки продуктов, разве что если будем покупать их в неадекватных количествах – тогда поставки могут нарушиться», – заявил С. Сквернялис журналистам в правительстве в субботу.

Он подчеркнул, что запрет на въезд иностранцев во время карантина не коснется никакого коммерческого транспорта, который перевозит пищевые продукты и прочие необходимые товары.