Премьер Литвы призывает не поддаваться панике, не штурмовать магазины

В связи с подготовкой к введению карантина в Литве премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает жителей не поддаваться панике и не осаждать магазины продовольственных товаров.
С. Сквернялис подчеркивает, что правительство не будет принимать меры по ограничению приобретения пищевых продуктов, поскольку, по его словам, торговцы заверили, что угрозы нехватки продуктов в стране нет.
«Ограничения торговли, приобретения еды не применяются, и точно не следует подаваться желанию, панике купить побольше. Нас заверили, мы знаем, что не будет нехватки продуктов, разве что если будем покупать их в неадекватных количествах – тогда поставки могут нарушиться», – заявил С. Сквернялис журналистам в правительстве в субботу.
Он подчеркнул, что запрет на въезд иностранцев во время карантина не коснется никакого коммерческого транспорта, который перевозит пищевые продукты и прочие необходимые товары.
Премьер также сказал, что для пищевых рынков и других мест торговли продовольственными товарами предусмотрены высокие стандарты гигиены, например, обязательно использование одноразовых перчаток, средств дезинфекции.
Торговые сети заверяют, что распространением нового коронавируса жители активно опустошают прилавки магазинов и аптек – больше всего закупают пищевых продуктов, средств гигиены, дезинфицирующих жидкостей, сообщили BNS торговцы в субботу.
Торговые сети утверждают, что на складах товаров достаточно, и нехватки в них не будет, однако работники иногда просто не успевают заполнять прилавки. Между тем, аптеки утверждают, что в них клиенты чаще всего закупают дезинфицирующие жидкости, пищевые добавки, лекарства от простуды.
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