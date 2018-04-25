Премьер Литвы прошел теста на коронавирус. Ответ — отрицательный

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У литовского премьера Саулюса Сквярнялиса был взят анализ на коронавирус COVID-19. Результат — отрицательный, сообщил в субботу BNS представитель премьера по связям с общественностью Томас Бержинскас.

По его словам, мазок у премьера был взят потому, что С. Сквернялис бывал в тех местах, которые сейчас признаны местами повышенного риска.

«Анализ был проведен потому, что премьер побывал в тех местах, которые сегодня уже считаются местами повышенного риска и общался с людьми, которые сегодня уже находятся в самоизоляции, поскольку в свою очередь общались с лицами, у которых выявлен коронавирус», – сказал Т. Бержинскас.

По данным министерства здравоохранения в субботу к вечеру в Литве выявлены 99 случаев коронавируса.