Премьер Литвы С. Сквярнялис: дефицит бюджета устойчив

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После того, как в среду правительство Литвы утвердило проект бюджета следующего года, в котором намечен дефицит в 5%, премьер Саулюс Сквярнялис отметил, что дефицит является устойчивым.

«Мы с дефицитом настраиваемся по ситуации, которая есть в этом году. Мы видим, каковы макроэкономические прогнозы. Намечена стратегия сокращения дефицита в ближайшие три года, я полагаю, что это реальная ситуация, если видим, что прогнозируемый нами ВВП в следующем году должен вырасти более чем на 3%», – заявил С. Сквярнялис в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Ситуация, я полагаю, действительно стабильная. Затраты на обслуживание долга по сути малы до смешного», – добавил он.

С. Сквярнялис подчеркнул, что в бюджете не предусмотрены избыточные траты.

Дефицит сектора власти в этом году – разница между расходами и доходами – может составить 8,8% ВВП. Дыра в бюджете образовалась по причине дополнительных расходов властей с целью сокращения ущерба от коронакризиса и по причине сокращения доходов из-за экономического спада.

Согласно плану министра финансов, в 2022 году дефицит должен сократиться до 2,7% ВВП, а в 2023-ом – до 1,6% ВВП.