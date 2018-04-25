Премьер Литвы С.Сквярнялис взял двухнедельный отпуск

Nuotrauka BFL/Irmantas Gelūnas

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис с понедельника ушел на две недели в отпуск.

«Я буду проводить отпуск там, где считаю нужным проводить отпуск: и внутри стран, и за ее пределами. И, без сомнения, самое важное время – провести отпуск с семьей», – сказал глава правительства журналистам в прошлую среду.

С. Сквярнялиса не было на работе уже в пятницу, 14 февраля.

Президент Гитанас Науседа предоставил ему дополнительный выходной день – «отцовский день», а с 17 февраля, понедельника, официально начался его отпуск.