Премьер Литвы С.Сквярнялис взял двухнедельный отпуск

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис с понедельника ушел на две недели в отпуск.
«Я буду проводить отпуск там, где считаю нужным проводить отпуск: и внутри стран, и за ее пределами. И, без сомнения, самое важное время – провести отпуск с семьей», – сказал глава правительства журналистам в прошлую среду.
С. Сквярнялиса не было на работе уже в пятницу, 14 февраля.
Президент Гитанас Науседа предоставил ему дополнительный выходной день – «отцовский день», а с 17 февраля, понедельника, официально начался его отпуск.
По словам пресс-секретаря премьера Томаса Бержинскаса, в мероприятиях, приуроченных к Дню восстановления государства, 16 февраля, в воскресенье, премьер не участвовал, потому что уехал за рубеж.
Глава правительства планирует выйти на работу 28 февраля, в пятницу.
Во время его отпуска кабмин временно будет возглавлять министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Он сейчас также временно исполняет обязанности министра экономики и инноваций.
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