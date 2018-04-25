Премьер Литвы считает, что новые власти испортят отношения с Польшей

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Завершающий работу на посту премьер-министра Саулюс Сквярнялис считает, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если, не вдаваясь в подробности, будут критиковать ситуацию с нарушениями принципов верховенства права.

Об этом он заявил за несколько часов до начала визита президента Польши Анджея Дуды в Вильнюс.

«Судя по этим заявлениям, вероятно, что так и будет. Более того, так было всегда, когда к власти в Литве приходили правые», – сказал журналистам в сейме С. Сквярнялис.