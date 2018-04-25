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Премьер Литвы: в отношениях с президентской администрацией зима, но не мерзлота

  • Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сравнивает свои нынешние отношения с президентской администрацией с зимой, не считает, что они окончательно оледенили.

«Что касается отношений с президентской администрацией – зима, но я не вижу какой-то мерзлоты. Просто есть процедуры, рабочие вопросы, которые решаются, и эти вопросы нужно решать, строго соблюдая принципы разделения властей», – сказал премьер в интервью порталу delfi.lt в понедельник.

Говоря о призывах президента Гитанаса Науседы отправить в отставку министра транспорта Ярослава Наркевича, премьер сказал, что решения зависят не только от него, но и от коалиции, которая доверяет министру. 

«Коалиция ему доверяет, мы не видим реальных причин, по которым министра нужно отправить в отставку, и вопрос министра решен. Если кто-то считает, что ультиматумы и диктат без всяких оснований являются эффективными, то я так не считаю. Я думаю, что нужно искать компромисс, согласие», – утверждает глава правительства. 

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С. Сквернялис также нормально относится к решению президента не спешить с назначением министра экономики советника премьера Лукаса Савицкаса. 

«Формируется новая практика, которая в будущем будет применяться в отношении каждого министра, и это не является плохим, очень детально, тщательно оценивается каждый кандидат. Три-четыре недели – я точно не вижу никакой большой проблемы», – сказал он.

Я. Наркевича делегировала на пост министра партия Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, которая в прошлом году после президентских выборов присоединились к правящей коалиции.

Президент не раз заявлял, что Я. Наркевич утратил доверие и не может далее занимать должность министра транспорта, однако поддержку ему декларировали премьер и правящая коалиция. 

Главная комиссии по служебной этике (ГКСЭ) Литвы признала, что министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич нарушил закон, обедая за счет подчиненных министерству учреждений и предприятий. Министра критиковали и за асфальтирование дорог в его избирательном округе, за проживание дочери в парламентской гостинице и тому подобное. 

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