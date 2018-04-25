Премьер Литвы: в отношениях с президентской администрацией зима, но не мерзлота

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сравнивает свои нынешние отношения с президентской администрацией с зимой, не считает, что они окончательно оледенили.

«Что касается отношений с президентской администрацией – зима, но я не вижу какой-то мерзлоты. Просто есть процедуры, рабочие вопросы, которые решаются, и эти вопросы нужно решать, строго соблюдая принципы разделения властей», – сказал премьер в интервью порталу delfi.lt в понедельник.

Говоря о призывах президента Гитанаса Науседы отправить в отставку министра транспорта Ярослава Наркевича, премьер сказал, что решения зависят не только от него, но и от коалиции, которая доверяет министру.

«Коалиция ему доверяет, мы не видим реальных причин, по которым министра нужно отправить в отставку, и вопрос министра решен. Если кто-то считает, что ультиматумы и диктат без всяких оснований являются эффективными, то я так не считаю. Я думаю, что нужно искать компромисс, согласие», – утверждает глава правительства.