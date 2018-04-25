Премьер Литвы в Таллине обсудил вопросы Rail Baltica и энергетики

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис в пятницу отправлся в Таллин, где примнял участие во встрече Совета министров Балтийских стран. На ней планировалось обсудить реализацию проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica, а также энергетические вопросы.

Вместе с премьером в Эстонию отправится министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич, вице-министры энергетики и транспорта.

Кроме Rail Baltica, на встрече большое внимание планируется уделить синхронизации линий электропередачи Балтии с Европой, проблемы импорта электроэнергии из третьих стран, сотрудничеству на газовом рынке.

Премьер Балтийских стран в Таллине также встретились с членом Еврокомиссии Йоханнесом Ханом, ответственным за бюджет и администрирование. Речь шла о будущем бюджете ЕС, включая средства Фондов смычки и прямые выплаты фермерам.