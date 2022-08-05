Премьер-министр И. Шимоните на следующей неделе уходит в отпуск

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

На следующей неделе премьер-министр Ингрида Шимоните уходит в отпуск, об этом BNS информировала ее советник.

«На следующей неделе — до четверга — премьер планирует уйти в отпуск, в пятницу, 12 августа, примет участие в неформальном Совете министров Балтии в Риге», — сообщила Раса Якилайтене.