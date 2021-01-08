Премьер-министр И. Шимоните переехала в резиденцию в Турнишкес

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Премьер-министр Ингрида Шимоните переехала жить в правительственную резиденцию в Турнишкес.

«Да, мне пришлось переехать, и я переехала бы еще пару недель назад», — сказала глава правительства новостному порталу 15min.lt в пятницу.

И. Шимоните заявила, что решила переехать в Турнишкес, чтобы ее охранникам было удобнее работать.

«Когда охранников стало больше и когда понимаешь, что тебя нужно круглосуточно защищать, и когда ты действительно не хочешь, чтобы люди жили в небольшом здании во временном строении, — как я и говорила с самого начала, инвестиции, которые были бы там необходимы, я считаю бессмысленными, но людям просто очень неудобно работать, поэтому переехала», — сказала я.

По словам премьер-министра, резиденция в Турнишкес слишком велика, чтобы она могла жить там одна.

«В некоторых местах я еще даже не побывала», — сказала она.

На вопрос, нуждается ли дом в ремонте, премьер ответила отрицательно, признав лишь, что переехав, не было горячей воды.

Бывший премьер-министр Саулюс Сквярнелис не переехал в резиденцию в Турнишкес, он остался жить в своем доме в Вильнюсском районе, в деревне Смигляй.

Глава страны Гитанас Науседа также отказался переехать в Турнишкес, он живет в своем доме в Павильнисе.

Информация ЛК по сообщению BNS