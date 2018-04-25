Премьер-министр Швеции призвал страны ЕС приготовиться к Brexit

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Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал приготовиться странам ЕС к брекситу. После оглашения результатов внеочередных выборов в Палату общин британского парламента, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что у ЕС осталось не так много времени до выхода Соединенного Королевства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, глава шведского правительства в частности заявил, что он разочарован в том, что Британская лейбористская партия получила такие плохие результаты. Более того, в связи с очевидной победой партии консерваторов (Тори), Великобритания скоро покинет ЕС.

По словам Лёвена, результаты выборов в Великобритании в четверг дают определенную ясность по поводу будущих отношений Великобритании с ЕС. «У нас не так много времени», — заявил Лёвен журналистам по пути на заседание Совета ЕС в Брюсселе. «Очень грустно, что Великобритания выходит, но мы должны уважать это, и теперь важно готовиться извлечь максимум из этого».

На внеочередных выборах в Палату общин британского парламента консервативная партия, которая выступает за выход Соединенного Королевства из ЕС, одержала убедительную победу.

Отметим, что сама Швеция последнее время проводит последовательную работу по подготовке королевства как к мягкому выходу Великобритании из ЕС, так и к так называемому «жесткому» (без подписания необходимых для выхода соглашений). В этих целях правительством Швеции были выделены средства и создан план действий для некоторых государственных институтов на случай кризиса.