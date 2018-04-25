default image
Затраты на час труда в Литве за год возросли на 4,9%

Подробнее...
default image
Премьер-министр Швеции призвал страны ЕС приготовиться к Brexit

Подробнее...
default image
Германия поддерживает вступление Беларуси в ВТО

Подробнее...
default image
Г. Науседа ожидает свободной торговли ЕС и Великобритании и тесных связей по безопасности

Подробнее...
default image
Суд отклонил жалобу осужденного в деле 13 января Ю. Меля

Подробнее...
default image
Глава Еврокомиссии: после Brexit ЕС и Великобритания откажутся от тарифов, квот и демпинга

Подробнее...
default image
В Украине начала работу новая таможенная служба

Подробнее...
default image
«Покажи питомцу елку» 2019

Подробнее...
default image
В Ирландии вместо домашнего задания школьники введут дневники добрых дел

Подробнее...
default image
В Литве растет число заболеваний ветрянкой

Подробнее...
default image
Исторический авиамаршрут между США и Чукоткой откроют к 2021 году

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве в ноябре повысился до 8,4%

Подробнее...
default image
Лукашенко не исключает нескольких раундов переговоров с Россией "по больным вопросам"

Подробнее...
default image
Евросоюз достиг соглашения по климату

Подробнее...
default image
Адаптация инфраструктуры ж/д транспорта для инвалидов отложена

Подробнее...
default image
В ООН приняли три резолюции о демилитаризации космоса

Подробнее...
default image
В деле о пожаре в Алитусе – подозрения главе Ekologistika и одному работнику компании

Подробнее...
default image
В. Василяускас: принятие бюджета – "легкий маленький хаос"

Подробнее...
default image
В Чехии разместится офис нового европейского космического агентства

Подробнее...
default image
Финляндия и Эстония запускают свой газопровод

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Премьер-министр Швеции призвал страны ЕС приготовиться к Brexit

Фото pixabay.com

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен призвал приготовиться странам ЕС к брекситу. После оглашения результатов внеочередных выборов в Палату общин британского парламента, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что у ЕС осталось не так много времени до выхода Соединенного Королевства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на шведские СМИ, глава шведского правительства в частности заявил, что он разочарован в том, что Британская лейбористская партия получила такие плохие результаты. Более того, в связи с очевидной победой партии консерваторов (Тори), Великобритания скоро покинет ЕС.

По словам Лёвена, результаты выборов в Великобритании в четверг дают определенную ясность по поводу будущих отношений Великобритании с ЕС. «У нас не так много времени», — заявил Лёвен журналистам по пути на заседание Совета ЕС в Брюсселе. «Очень грустно, что Великобритания выходит, но мы должны уважать это, и теперь важно готовиться извлечь максимум из этого».

На внеочередных выборах в Палату общин британского парламента консервативная партия, которая выступает за выход Соединенного Королевства из ЕС, одержала убедительную победу.

Отметим, что сама Швеция последнее время проводит последовательную работу по подготовке королевства как к мягкому выходу Великобритании из ЕС, так и к так называемому «жесткому» (без подписания необходимых для выхода соглашений). В этих целях правительством Швеции были выделены средства и создан план действий для некоторых государственных институтов на случай кризиса.

Оставьте свой комментарий

avatar
600