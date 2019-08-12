Премьер-министра С.Сквернялиса на время отпуска заменит В.Шапока

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

Премьер-министр Саулюс Сквернялис с понедельника находится в ежегодном отпуске, и его на это время заменит министр финансов Вилюс Шапока.

Глава правительства будет отдыхать с понедельника по среду, ему также будет предоставлен дополнительный день отдыха в пятницу, а в четверг — выходной день по случаю праздника Жолинес.

Как сказал BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас, премьер проведёт свой отпуск в Литве.

Глава правительства отправляется в отпуск после того как на прошлой неделе представил президенту Гитанасу Науседе перестановки в кабинете, а также согласовал кандидатуру на должность еврокомиссара.

На работу в Европейской комиссии предлагается представитель Союза крестьян и «зелёных» Литвы министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс.

По возвращении из отпуска Сквернялиса будет ждать голосование в Сейме по правительственной программе, поскольку более половины членов кабинета министров — новые.

Читать также