Премьер-министры Литвы и Японии закрепили стратегическое партнерство обеих стран

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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и ее японский коллега Фумио Кисида на встрече в среду совместным заявлением подтвердили стратегическое партнерство обеих стран.

«Стратегическое партнерство — это не пустые слова, что мы просто называем себя стратегическими партнерами и остаемся ими. Мы определяем очень конкретные направления сотрудничества и очень конкретные принципы», — завила И. Шимоните в видеокомментарии для СМИ.

«Несмотря на то, что географическое расстояние довольно значительное, есть много геополитических и других аспектов, которые сближают наши страны», — добавила она.

В совместном заявлении правительств Японии и Литвы согласованы регулярные политические консультации по вопросам безопасности и обороны, укрепление двусторонних экономических, технологических, культурных, научно-исследовательских, образовательных, туристических обменов и сотрудничества.

Как отмечается в документе, Япония, Литва и международное сообщество находятся в сложной международной ситуации и на историческом перепутье: «Агрессия России против Украины — это нападение, которое потрясло основы международного сообщества и коренным образом изменило обстановку безопасности в Европе. В Индо-Тихоокеанском регионе, где баланс сил быстро меняется, продолжается и усиливается непрозрачная экспансия военной мощи и односторонние попытки изменить статус-кво силой».

В нем также подчеркивается необходимость «придерживаться таких норм и принципов, как верховенство закона, повышать устойчивость институционального управления каждой страны».

На встрече в среду главы правительств Литвы и Японии обсудили ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в Европе в связи с тем, что Россия продолжает войну против Украины.

«Очень важно, что Япония оказалась в числе тех стран, которые решительно и с самого начала осудили вторжение, присоединились к санкциям, которые занимают позиции лидеров, у них достаточно решимости для других действий, которые необходимы, чтобы остановить Россию: для дополнительных санкций, финансовой поддержке Украины», — заявила И. Шимоните.

По ее словам, лидерство Токио будет необходимо и в следующем году, когда Япония будет председательствовать в G-7.

Глава правительства добавила, что услышала «много сильных слов поддержки» не только в адрес Украины, но и в адрес Литвы от своего японского коллеги.

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