Премьер надеется, что договор о правящей коалиции будет подписан в пятницу

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис надеется, договор о правящей коалиции четыре партии подпишут в эту пятницу.

«Наверное, в пятницу будет и окончательный вариант», – сказал С. Сквярнялис журналистам в понедельник.

Переговоры о правящей коалиции ведут «аграрии», «социал-трудовики», представители партии «Порядок и справедливость» и Избирательная акция поляков Литвы.

По словам С. Сквярнялиса, в понедельник на встрече в правительстве представители партий обсудили возможности увеличения пособий на детей и пенсий, но окончательные решения пока не приняты.