Премьер: новых налогов на недвижимость и автомобили не избежать

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис еще раз заявил, что с 2020 года изменится налогообложение недвижимого имущества, будет введена плата на загрязняющие выбросы автомобилей.

«Но в любом случае вопрос будет в повестке дня, мы не сможем избежать (…). Некуда деваться, придем к этому осенью, поскольку бюджет это не только расходы, которые мы видим и одобряем и хотим увеличить, но и доходы. Для увеличения расходов нужны и дополнительные доходы», – сказал С. Сквярнялис в сейме во вторник.

«У нас есть налог на недвижимое имущество, но вероятно, неизбежна дискуссия о том, эффективен ли он, справедлив, подходящая ли база», – добавил С. Сквярнялис.

Он подчеркнул, что с января следующего года будет введен и налог на загрязняющие автомобильные выхлопы.

«Я не говорю о том, чем мы сегодня пользуемся, что зарегистрировано. Первым шагом будет, чтобы Литва перестала быть страной импорта старого автомобильного парка, если говорить о регистрационном налоге, сборах. Чтобы было не выгодно ввозить в Литву старые сильно загрязняющие автомобили», – сказал С. Сквярнялис.

Международные организации ни один год предлагали Литве ввести налоги на загрязняющие транспортные средства, расширить налогообложение недвижимости.

В прошлом году правительство предложило обложить налогом в 0,3% второе и последующее жилье граждан, однако он не получил поддержку в сейме.