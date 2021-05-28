Премьер о детских летних лагерях

Как сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните, порядок организации детских летних лагерей будет определен постановлением правительства. Летние лагеря обычно организуются после окончания учебного года. Для учеников начальных классов учебный год должен закончиться в середине июня, а для учеников более старших классов — в конце июня, пишет lrt.lt.
«Поскольку мы не можем предположить, какой будет эпидемиологическая ситуация и будет ли в силе решение о карантине в то время, когда организуются конкретные лагеря, будут просто предусмотрены процедуры для согласования требований к таким мероприятиям, занятиям», — пояснила И. Шимоните.
По словам главы правительства, будет предусмотрена некая согласованная с эпидемиологами схема организации летних лагерей.
«Даже если не будет карантина, чрезвычайная ситуация вряд ли закончится, а значит, потребуются дополнительные меры безопасности. Поэтому следует обсудить это, чтобы можно было сейчас объявлять конкурсы, делать закупки и планировать эти лагеря», — пояснила И. Шимоните.
Министерство образования, науки и спорта объявило, что в этом году также будут организованы летние лагеря с целью заполнить пробелы в знаниях, которые образовались из-за дистанционного обучения.