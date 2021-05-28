Премьер о детских летних лагерях

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Как сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните, порядок организации детских летних лагерей будет определен постановлением правительства. Летние лагеря обычно организуются после окончания учебного года. Для учеников начальных классов учебный год должен закончиться в середине июня, а для учеников более старших классов — в конце июня, пишет lrt.lt.

«Поскольку мы не можем предположить, какой будет эпидемиологическая ситуация и будет ли в силе решение о карантине в то время, когда организуются конкретные лагеря, будут просто предусмотрены процедуры для согласования требований к таким мероприятиям, занятиям», — пояснила И. Шимоните.