Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП).
«Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году», – сказал премьер журналистам в правительстве.
Он сказал это после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя еще в 2018 году.
Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена в пересчете на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.
Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованным НАТО подсчетах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП.
Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.
«Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться — а я надеюсь, что мы и дальше будем расти», – сказал С. Сквярнялис.
По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.
Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительстве быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.
Премьер ответил, что такое балансирование не является уникальным.
«Мы много балансируем, потому что много областей, где нам нужно сбалансировать нашу позицию», – сказал премьер.
Парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.BNS
“Премьер обещает выделить дополнительные деньги, чтобы бюджет обороны составил 2% ВВП”
Сотни миллионов евро на войну с лёгкостью находят. Чтобы золотые ложки покрылись платиной. И какое будущее можно построить. Дело даже в не безопасности , о которой так «пекутся» «лидеры» обезлюдевшей страны. Безопасность страны и так уже десятилетия обеспечивают страны НАТО .Дело в том , чтобы понравиться дяде Трампу , который грозит выпороть тех , кто не будет слушаться. Ради этого готовы угробить бюджет страны.