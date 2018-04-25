Премьер Польши предлагает ЕС создать фонд помощи Беларуси в 1 млрд евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в четверг предложил ЕС создать фонд в 1 миллиард евро для стабилизации экономики Беларуси.

Эту инициативу глава польского правительства озвучил в Вильнюсе во время встречи с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом.

«Фонд мог бы стать очень важным. Важный, это означает, что в нынешней ситуации он позволит экономике Беларуси восстановиться и стать привлекательной для инвесторов, чтобы белорусское государство вновь смогло принять новые обязательства. Хотя бы миллиард евро должен быть выделен на этом этапе», — заявил М. Моравецкий на совместной пресс-конференции.

Премьер Польши заявил, что ЕС мог бы по этому вопросу сотрудничать с Международным валютным фондом, кроме того, ЕС мог бы еще больше открыть свой рынок для белорусского бизнеса.

С. Сквярнялис заявил, что ЕС должен послать ясный сигнал о большей открытости в отношении белорусов, но детально о создании нового фонда не упоминал.

«Мы должны послать ясный сигнал белорусам на этот распространяемый миф, что без России белорусскую экономику ждет крах. Ничего подобного», — заявил премьер Литвы.

С. Сквярнялис обратил внимание, что обещанные Россией полтора миллиарда долларов в первую очередь пойдут на рефинансирование имеющегося долга, а не на стимулирование экономики.

«Мы должны сделать так, как поступали с другими странами Восточного партнерства, позволить людям, которые хотят увидеть, работать, жить и ощутить преимущества западного демократического государства, тогда начнутся изменения и в белорусском общества», — сказал. С. Сквярнялис.

В своем совместном заявлении премьеры Литвы и Польши призвали к проведению новых свободных и демократических выборов президента в Беларуси.

Более месяца в Беларуси продолжаются массовые демонстрации против фальсификации результатов выборов и насилия силовиков.