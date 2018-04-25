Премьер полякам: слова А. Валинскаса не отражают отношения Кабмина, общества

«Нашим друзьям и согражданам-полякам, нашему стратегическому партнеру — Польше, я хочу еще раз четко повторить: это заявление совершенно не отражает подхода не правительства Литвы, ни нашей общественности»,– написал премьер.

Он отметил, что лучшим образом это доказывают конкретные дела – укрепление партнерства с Польшей было нашей приоритетной сферой.

«Мы вышли из зоны холодной войны, наши отношения, пожалуй, еще никогда не были такими хорошими, как сегодня. Мы живем и будем жить вместе, укрепляем и будем укреплять отношения везде, где только можно. Для того, чтобы следующий День конституции 3 мая 1791 года еще более сильными, как внутри, так и с наружи», – сказал премьер.

По словам главы правительства, заявление А. Валинскаса потрясло и шокировало, а в международном пространстве сопровождается удивлением и вопросами.

«Почему это было сказано, как точно это было сказано, что это означает? Что это говорит, прежде всего не столько об авторе заявления, сколько о современной Литве, которую мы хотим видеть западной, открытой для всех и толерантной. Что в итоге это говорит о каждом из нас?», – написал С. Сквярнялис.

«Сегодня я хочу еще раз строго высказаться против любого подстрекания к розни. К любой на основании расовой, религиозной, национальной или другой принадлежности. Мы не можем прикрывать интеллектом, иронией, сарказмом или другими способами озлобление и ненависть», – отметил он.

С. Сквярнялис также подчеркнул, что не нужна «селективная» толерантность или терпимость по случаю.

«Такая, когда в один день мы вспоминаем десятки тысяч невинных жертв, когда своим детям, сотням и тысячам зрителям и подписчикам рассказываем о тоталитарных режимах, ненависти, ужасных преступлениях сталинистов, которые нельзя забыть, а уже на следующий день выпускаем в эфир фразу о том, что кого-то следует расстреливать», – подчеркнул премьер.

«Как мы можем смотреть в глаза людям другой национальности, инакомыслящим или даже своему соседу после каждого такого высказывания, искать оправдания тому, чему нет оправдания? А кому-то кажется еще и смешным?», – добавил он.



Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни начато в связи с заявлением А. Валинскаса в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.

«В. Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником. Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью.

В свою очередь, А. Валинскас говорит, что его слова были вырваны из контекста и рознь не разжигали. Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение.

Эти слова А. Валинскаса осудило и посольство Польши в Литве.

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет.