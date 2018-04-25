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Премьер полякам: слова А. Валинскаса не отражают отношения Кабмина, общества

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис сказал, что направляет месседж полякам Литвы и Польши о том, что слова бывшего председателя сейма Арунаса Валинскаса о лидере Избирательной акции поляков Литвы -Союза Христианских семей Валдемаре Томашевском не отражают подход ни правительства, ни общества. 

«Я лично, моя семья, правительство, и надеюсь, каждый из нас, четко и строго отграничиваются от высказанных слов», – написал во вторник на своей странице в «Фейсбуке» глава правительства. 

«Мы выступали и выступаем против любого подстрекательства к ненависти на любых основаниях. Не важно, кто бы не был автором этих слов», – сказал он.

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«Нашим друзьям и согражданам-полякам, нашему стратегическому партнеру — Польше, я хочу еще раз четко повторить: это заявление совершенно не отражает подхода не правительства Литвы, ни нашей общественности»,– написал премьер. 

Он отметил, что лучшим образом это доказывают конкретные дела – укрепление партнерства с Польшей было нашей приоритетной сферой. 

«Мы вышли из зоны холодной войны, наши отношения, пожалуй, еще никогда не были такими хорошими, как сегодня. Мы живем и будем жить вместе, укрепляем и будем укреплять отношения везде, где только можно. Для того, чтобы следующий День конституции 3 мая 1791 года еще более сильными, как внутри, так и с наружи», – сказал премьер.

По словам главы правительства, заявление А. Валинскаса потрясло и шокировало, а в международном пространстве сопровождается удивлением и вопросами. 

«Почему это было сказано, как точно это было сказано, что это означает? Что это говорит, прежде всего не столько об авторе заявления, сколько о современной Литве, которую мы хотим видеть западной, открытой для всех и толерантной. Что в итоге это говорит о каждом из нас?», – написал С. Сквярнялис.  

«Сегодня я хочу еще раз строго высказаться против любого подстрекания к розни. К любой на основании расовой, религиозной, национальной или другой принадлежности. Мы не можем прикрывать интеллектом, иронией, сарказмом или другими способами озлобление и ненависть», – отметил он.

С. Сквярнялис также подчеркнул, что не нужна «селективная» толерантность  или терпимость по случаю.

«Такая, когда в один день мы вспоминаем десятки тысяч невинных жертв, когда своим детям, сотням и тысячам зрителям и подписчикам рассказываем о тоталитарных режимах, ненависти, ужасных преступлениях сталинистов, которые нельзя забыть, а уже на следующий день выпускаем в эфир фразу о том, что кого-то следует расстреливать»,  – подчеркнул премьер.

«Как мы можем смотреть в глаза людям другой национальности, инакомыслящим или даже своему соседу после каждого такого высказывания, искать оправдания тому, чему нет оправдания? А кому-то кажется еще и смешным?», – добавил он.

Литовская прокуратура в понедельник сообщила о начале досудебного расследования о разжигании розни начато в связи с заявлением  А. Валинскаса в рамках интервью порталу delfi.lt о том, что таких, как В. Томашевский, надо расстреливать.  

«В. Томашевский — абсолютный колорадский жук, который получая финансирование для своей партии из госбюджета Литвы, является антигосударственником.  Таких, вообще-то, нужно расстреливать. По одному в год. Начать с него», – заявил А. Валинскас.

Этого отрывка в публикации интервью не осталось, однако его можно найти переснятым с интернет-интервью. 

В свою очередь, А. Валинскас говорит, что его слова были вырваны из контекста и рознь не разжигали. Он утверждает, что его слова следует понимать как образное выражение. 

Эти слова А. Валинскаса осудило и посольство Польши в Литве. 

Подобного рода преступления наказуемы лишением свободы на срок до трех лет. 

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