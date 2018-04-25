Премьер: Rail Baltica является приоритетным проектом в инфраструктуре Балтии

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В Литве интенсивно ведется прокладка основного участка железнодорожного пути европейского типа Балтийских стран Rail Baltica, страна берет обязательство реализовать проект к 2026 году, утверждает литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

В письме, адресованном ответственной за транспорт еврокомиссару Адине Валеан, он поблагодарил за помощь, оказываемую проекту, и назвал его приоритетным проектом Балтийских стран, сообщила правительственная канцелярия.

«Rail Baltica – образцовый проект железнодорожной инфраструктуры и важнейший приоритет Литвы и Балтийских стран. Поэтому приятно, что это является и приоритетом Еврокомиссии в реализации трансъевропейской транспортной сети», – отметил премьер.

По его словам, на участке, соединяющий город Каунас с Каунасским интермодальным терминалом, планируется завершить работы в ноябре 2020 года, а после завершения основного участка линии, впервые в этом веке будет продолжена услуга грузовых железнодорожных перевозок между странами Балтийского региона и другими государствами Евросоюза.

С. Сквярнялис утверждает, что кроме усовершенствованной мультимодальной доступности, эта смычка будет играть важную роль и в обеспечении военной мобильности в регионе. Литва начала подготовительные работы с Министерством обороны и НАТО с целью лучшего использования инфраструктуры Rail Baltica для доставки военных ресурсов.



В июне этого года Литва объявила конкурс прокладки почти стокилометровый ветки от Каунасского интермодального терминала до границы с Латвией. Совокупная стоимость таких работ достигает 475 млн евро, их старт намечено на начало 2021 года.

Общая протяженность железной дороги Rail Baltica по трем государствам составляет 870 км: по Литве – 392, по Латвии – 265, по Эстонии – 213. Европейская железная дорога в Литве проходит из Польши через Каунас и Паневежис, в Латвии через Ригу, в Эстонии через Пярну и Таллинн. Завершить строительство планируется до 2026 года.