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Премьер С.Сквернялис не будет работать до середины следующей недели

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Премьер-министр Саулюс Сквернялис не вступит в должность до среды на следующей неделе, листок нетрудоспособности ему выписан с 20 ноября.

В подписанном в пятницу декрете президента Гитанаса Науседы говорится, что в пятницу главу правительства замещает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, а в понедельник и вторник — министр финансов Вилюс Шапока.

С.Сквернялис сообщил в конце августа, что у него лимфома, и в течение нескольких дней не сможет быть на работе во время лечения.

Пресс-секретарь премьер-министра Томас Бяржинскас в пятницу сообщил BNS, что премьер не выходит на работу в соответствии с рекомендациями медиков. 

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