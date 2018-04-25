Премьер С.Сквярнялис декларирует доверие Я. Наркевичу

Во вторник вечером правящая коалиция планирует принять решение по будущему министра транспорта.

В конце ноября президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.

За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.

Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии – Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей.

Премьер назвал эти утверждения президента «абсурдным обвинением».

«Большинство их (претензий – BNS) основывались на ложных фактах, в том числе и последняя скандальная история о 20 фамилиях, это абсурдное обвинение,ведь нет ни 20 фамилий, ни каких связей, разве что претензия в том, что министр, вице-министр и еще два советника политического доверия являются членами Избирательной акции поляков Литвы, но очевидно, что это естественно в министерстве, что министр и политическая команда являются членами партии», – сказал премьер.

Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза «крестьян» и «зеленых» – Рамунас Карбаускис сказал, что правящие готовы нести ответственность за деятельность министра.

«Уже не раз были министры, которых партии не отправляли в отставку, когда президенты выражали недоверие этим министрам. Соответственно, насколько я помню историю, всегда было заявление: это ваша ответственность, это правительства, а это сейма. Сейм и правительство готовы нести эту ответственность», – сказал журналистам Р. Карбаускис.

Ни премьер С. Сквернялис, ни лидер «аграриев» Р. Карбаускис не считают, что, если Я. Наркевич останется на посту, то отношения с президентом Г. Науседой ухудшаться.

«Мы принимаем решения, отвечая за свои решения. Я не думаю, что отношения должны ухудшиться потому, что мы взяли ответственность за министра», – сказал Р. Карбаускис.