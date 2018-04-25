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Премьер С.Сквярнялис декларирует доверие Я. Наркевичу

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что доверяет министру коммуникаций и транспорта Ярославу Наркевичу. 

«Я ему доверяю», – заявил премьер журналистам в сейме во вторник. 

С. Сквернялис утверждает, что претензии к Я. Наркевичу, которого президент страны призвал уйти в отставку, поблекли.

«Нужны конкретные аргументы по причине отставки. Хотя кто-то пытался сказать, что юридические и моральные вещи являются разными. Не бывает права без морали. А эти высказанные претензии, все они поблекли», – сказал С. Сквернялис.

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Во вторник вечером правящая коалиция планирует принять решение по будущему министра транспорта. 

 В конце ноября президент Гитанас Науседа выразил недоверие министру и призвал его уйти в отставку, однако он работает до сих пор.

За полгода своей работы Я. Наркевич подвергся критике за увольнение правления почтовой компании Lietuvos pastas, обстоятельства проживания в парламентской гостинице, поведение во время зарубежной командировки, распределение средств на асфальтирование дорог. Дополнительные средства на асфальтирование дорог получили избирательный округ Я. Наркевича и улица, на которой живет премьер С. Сквернялис.

Г. Науседа на минувшей неделе заявил, что Я. Наркевич устроил в подчиненные министерству предприятия как минимум 20 однопартийцев, или людей, связанных с членами выдвинувшей его партии – Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. 

Премьер назвал эти утверждения президента «абсурдным обвинением». 

«Большинство их (претензий – BNS) основывались на ложных фактах, в том числе и последняя скандальная история о 20 фамилиях, это абсурдное обвинение,ведь нет ни 20 фамилий, ни каких связей, разве что претензия в том, что министр, вице-министр и еще два советника политического доверия являются членами Избирательной акции поляков Литвы, но очевидно, что это естественно в министерстве, что министр и политическая команда являются членами партии», – сказал премьер.

Староста крупнейшей фракции сейма – Литовского союза «крестьян» и «зеленых» – Рамунас Карбаускис сказал, что правящие готовы нести ответственность за деятельность министра. 

«Уже не раз были министры, которых партии не отправляли в отставку, когда президенты выражали недоверие этим министрам. Соответственно, насколько я помню историю, всегда было заявление: это ваша ответственность, это правительства, а это сейма.  Сейм и правительство готовы нести эту ответственность», – сказал журналистам Р. Карбаускис. 

Ни премьер С. Сквернялис, ни лидер «аграриев» Р. Карбаускис не считают, что, если Я. Наркевич останется на посту, то отношения с президентом Г. Науседой ухудшаться.

«Мы принимаем решения, отвечая за свои решения. Я не думаю, что отношения должны ухудшиться потому, что мы взяли ответственность за министра», – сказал Р. Карбаускис.

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