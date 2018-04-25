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Премьер С.Сквярнялис поддерживает закон о снижении планки выборов

.Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что поддерживает принятый сеймом закон о снижении  заградительного барьера голосов на парламентских выборах.

Во вторник парламент страны снизил до 3% заградительный барьер на парламентских выборах, рубеж для коалиций снижен до 5%. 

Сейчас политические партии участвуют в распределении мандатов в многомандатом округе, если они набрали 5% голосов, а коалиции – если набрали 7%.

Премьер сказал, что снижение планки позволит быть представленным в сейме большему числу избирателей.

«Будет больше демократии, будет больше представительство. (…) Если планка 5%, то несколько сотен тысяч голосов идут в мусорную корзину, не получают представительства. После снижения до 3% эта цифра становится меньше», – сказал С. Сквярнялис в среду журналистам в правительстве.

«Давайте оставим избирателю решать, высказывается ли он за традиционные партии или же, вероятно, те, что менее популярны», – добавил он.

Премьер признал, что большее разнообразие партий в сейме чревато затруднениями при формировании правящих коалиций.

Пока неясно, подпишет ли принятый закон президент Гитанас Науседа, который поддерживал проект о планке 4% для партий и 6% для коалиций.

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