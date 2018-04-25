Премьер С. Сквярнялис сказал, что в будущем не хотел бы работать в правительстве

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что даже если осенью на выборах в сейм благоприятно сложится ситуация для «аграриев», он больше бы не хотел работать в правительстве.

«Я бы в правительстве точно бы не работал, не вернулся бы никогда на позицию министра – это уже факт, я уже отведал министерский хлеб, «еще более сытный» он у премьер-министра. Мы и сегодня говорили о том, какова его цена – я больше не хочу об этом говорить, ведь основная часть того, что происходит в политике это в большей степени низко и гадко», – сказал премьер в четверг в интервью телеканалу TV3.

Он также рассуждал, что если на выборах большинство в сейме получат оппозиционные социал-демократы, они в партнеры по коалиции выберут не «аграриев и зеленых», а консерваторов.

«Однако, если социал-демократы получат большинство и предложат коалицию, и это будет по их инициативе, то я полагаю, что рассмотрят Литовский союз «крестьян» и «зеленых». Но я думаю, что, вероятно, по крайней мере, если судить по работе и поведению последнего времени, и согласуемых сегодня действиях, пожалуй, социал-демократы могут пригласить в партнеры по коалиции Союз Отечества», – сказал С. Сквярнялис.

На минувшей неделе С. Сквярнялис подтвердил, что будет участвовать в парламентских выборах в списке Литовского союза «крестьян» и «зеленых», будет баллотироваться в столичном одномандатном округе микрорайонов Пилайте-Каролинишкес.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября.