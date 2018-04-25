Премьер С. Сквярнялис: в этом году пересмотра бюджета не будет

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что в этом году уточнения в бюджет страны вноситься не будут.

«Правительство не планирует в этом году пересмотр государственного бюджета», — заявил премьер журналистам в сейме во вторник.

Всем предлагающим перераспределить бюджет премьер предложил показывать «инициативы с законопроектами».

Глава правления Банка Литвы (БЛ, центробанк) Витас Василяускас на заседании фракции консерваторов во вторник повторил, что финансовая помощь государства пострадавшему от коронавирусного кризиса бизнесу и населению должна быть перенесена в бюджет, потому что «цифры впечатляющие». Главный советник президента Симонас Крепшта также заявил, что в бюджет этого года следует внести уточнения.

В мае С. Сквярнялис также говорил, что необходимости в пересмотре госбюджета пока нет, однако не исключил, что это может быть сделано позже.