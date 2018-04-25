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Премьер Сквярнялис не намерен создавать политическую партию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что не намерен создавать политическую партию.

«Я не создают партию, не намерен создавать партию», – сказал в среду журналистам в правительстве премьер, делегированный правящими «аграриями». 

Об этом он заявил после того, как СМИ опубликовали информацию о том, что Реестровом центре на полгода было зарезервировано название партии «Во благо отечества» – таким был и лозунг С. Сквярнялиса президентских выборах. 

Премьер отметил, что резервацию «возможно» сделали его политические соратники для того, чтобы «защитить имя, которое имело смысл и собрало немало – почти 300 тыс. голосов».

С. Сквярнялис также сказал, что не планирует становиться членом какой-либо политической партии. 

На майских президентских выборах С. Сквярнялис не прошел во второй тур и остался третьим. 

BNS

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