Премьер Сквярнялис не намерен создавать политическую партию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что не намерен создавать политическую партию.

«Я не создают партию, не намерен создавать партию», – сказал в среду журналистам в правительстве премьер, делегированный правящими «аграриями».

Об этом он заявил после того, как СМИ опубликовали информацию о том, что Реестровом центре на полгода было зарезервировано название партии «Во благо отечества» – таким был и лозунг С. Сквярнялиса президентских выборах.

Премьер отметил, что резервацию «возможно» сделали его политические соратники для того, чтобы «защитить имя, которое имело смысл и собрало немало – почти 300 тыс. голосов».

С. Сквярнялис также сказал, что не планирует становиться членом какой-либо политической партии.

На майских президентских выборах С. Сквярнялис не прошел во второй тур и остался третьим.

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