Премьер: у кабмина есть разные подсчеты, как компенсировать цены на газ и электричество

В Министерстве финансов сообщили BNS, что цифры, названные президентским ведомством, являются лишь одной из возможных альтернатив.

«Обнародованные цифры являются предварительными расчетами одной из возможных альтернатив, которые существенно зависят от сильно колеблющихся цен на газ и электроэнергию на международных рынках, но никак не могут считаться официальными решениями правительства. Конкретный пакет мер помощи будет представлен вместе с проектом бюджета на 2023 год», — говорится в комментарии министерства для BNS.

В письме офиса президента от 14 сентября, направленном руководителям фракций Сейма, среди предложений по выходу из кризиса цен на энергоносители также говорится о предварительных подсчетах правительства, что цены на газ и электроэнергию для жителей в 2023 году могут вырасти два раза на 40% — с января и июля, а государство компенсирует им разницу с рыночными ценами.

Какими будут компенсации жителям с января, представители правительства пока не комментируют. И премьер-министр Шимоните, и министры финансов и энергетики постоянно повторяли, что они станут ясны после составления проекта бюджета на 2023 год. Правительство планирует представить его немного раньше обычного — в первой декаде октября.

С июля этого года компенсации, выплачиваемые государством за газ и электроэнергию, также рассчитывались таким образом, что потребители платят примерно на 40% больше. Компенсация за киловатт-час электроэнергии сейчас составляет порядка 9 центов, за кубометр газа — 54 центов.

Представители президента неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 цента до июля следующего года, иначе с января она станет для них дороже на 40%, а в течение года — на 80% дороже.

Однако, как сообщает президентское ведомство, первоначальные предложения, представленные президенту Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел в 24 цента.

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