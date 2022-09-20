Премьер: у кабмина есть разные подсчеты, как компенсировать цены на газ и электричество

После оглашения президентским офисом предварительных расчетов правительства о том, что в 2023 году цены на газ и электроэнергию для жителей могут вырасти два раза на 40%, а разницу с рыночными ценами компенсирует государство, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что у правительства есть разные подсчеты относительно того, сколько средств понадобится на компенсации при разных рыночных ценах.
«Правительство не огласило никакой конкретный «план», хотя у него есть целая пачка всяких подсчетов, чтобы примерно понять потребность в компенсационных средствах при разных рыночных ценах. Могу только пожалеть о попытке президентского офиса занять позицию спасителей, но конкретные решения будут представлены тогда, когда будет сверстан весь бюджет, а не отдельные пожелания о максимально высоких расходах и дефиците, чем занимается президентская команда в данном случае», — сказала BNS во вторник Шимоните.
В Министерстве финансов сообщили BNS, что цифры, названные президентским ведомством, являются лишь одной из возможных альтернатив.
«Обнародованные цифры являются предварительными расчетами одной из возможных альтернатив, которые существенно зависят от сильно колеблющихся цен на газ и электроэнергию на международных рынках, но никак не могут считаться официальными решениями правительства. Конкретный пакет мер помощи будет представлен вместе с проектом бюджета на 2023 год», — говорится в комментарии министерства для BNS.
В письме офиса президента от 14 сентября, направленном руководителям фракций Сейма, среди предложений по выходу из кризиса цен на энергоносители также говорится о предварительных подсчетах правительства, что цены на газ и электроэнергию для жителей в 2023 году могут вырасти два раза на 40% — с января и июля, а государство компенсирует им разницу с рыночными ценами.
Какими будут компенсации жителям с января, представители правительства пока не комментируют. И премьер-министр Шимоните, и министры финансов и энергетики постоянно повторяли, что они станут ясны после составления проекта бюджета на 2023 год. Правительство планирует представить его немного раньше обычного — в первой декаде октября.
С июля этого года компенсации, выплачиваемые государством за газ и электроэнергию, также рассчитывались таким образом, что потребители платят примерно на 40% больше. Компенсация за киловатт-час электроэнергии сейчас составляет порядка 9 центов, за кубометр газа — 54 центов.
Представители президента неоднократно заявляли, что правительство должно заморозить цены на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 24 цента до июля следующего года, иначе с января она станет для них дороже на 40%, а в течение года — на 80% дороже.
Однако, как сообщает президентское ведомство, первоначальные предложения, представленные президенту Шимоните, предусматривали более высокий ценовой предел в 24 цента.
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