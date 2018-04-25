Премьер вносит кандидатуру Р. Синкявичюса на пост министра экономики Литвы

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис в понедельник представил президенту Гитанасу Науседе кандидатуру парламентария Римантаса Синкявичюса на пост министра экономики и инноваций, сообщило правительство.

68-летний Р. Синкявичюс — глава парламентской фракции Социал-демократической трудовой партии, председатель парламентского Комитета по экономике.

«Главные задачи для кандидата — смягчение последствий пандемии и стабилизация ситуации, ускорение реализации средств INVEGA (Investicijos ir verslo garantijos ,»Инвестиции и гарантии для бизнеса»), обеспечение проведения в жизнь намеченных мер в намеченные сроки»)», — говорится в пресс-релизе правительства.

Как отмечает правительство, «перед министерством также ставится задача эффективного стимулирования экономики и стратегического инвестирования с целью использования появившихся во время пандемии возможностей», также «необходимо повышенное внимание к сектору туризма».

По Конституции министров по представлению премьера назначает и освобождает от должности президент.

Г. Науседа встретится с кандидатом в 13 часов, указано в графике президента.

Должность министра экономики и инновация вакантна с декабря прошлого года, когда бывший министр Виргиниюс Синкявичюс стал еврокомиссаром по вопросам окружающей среды.

Президент Г. Науседа в феврале отклонил кандидатуру советника премьера Лукаса Савицкаса в министры экономики.