Премьер: война с консерваторами была бесцельной

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что разногласия правящих «аграриев» и оппозиционных консерваторов часто были бесцельными, и это мешало договориться по важным для государства делам.

«А что касается сотрудничества (с консерваторами) – да, могу сказать, что такая война была бесцельной. Но это не повод для какой-либо из воюющих сторон», – заявил премьер в опубликованном в четверг интервью порталу delfi.lt.

По его словам, обе партии были вовлечены «во второстепенные, иногда мелочные войны», и по этой причине «было очень трудно договориться по государственным стратегическим целям».

С. Сквярнялис подчеркнул, что «аграрии» и консерваторы не конкурируют за поддержку одного и того же избирателя.

«Я бы понял это, если бы мы пытались привлечь того же избирателя. Но это невозможно, ни для них, ни для нас. А по тем важным для государства вопросам, по которым можно договориться, следует договариваться», – сказал глава правительства, делегированный «аграриями».

У «аграриев» крупнейшая в сейме фракция из 48 депутатов. У консерваторов крупнейшая оппозиционная фракция, насчитывающая 35 парламентариев.