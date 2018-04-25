Премьера мюзикла «Ждет тебя лес»

29 и 30 ноября на сцене Русского драматического театра Литвы зрителей ждет настоящий сюрприз – премьера мюзикла драматурга Джеймса Лапайна и композитора Стивена Сондгейма «Ждет тебя лес».
Для первой в Литве постановки мюзикла легендарного композитора Стивена Сондгейма «Ждет тебя лес» (англ., “Into the Woods”) собралась настоящая звездная команда. На премьере Русского драматического театра Литвы зрители встретятся с 15 актерами, поющими и исполняющими роли в сказочной истории, предназначенной только для взрослых, в которой самым странным образом переплетутся пять известных сказок мира: «Красная Шапочка», «Золушка», «Булочник и его жена», «Джек и бобовый стебель» и «Рапунцель».
В премьерном спектакле «Into the Woods» партию Джека исполняет один из самых талантливых актеров Литвы – Валентин Новопольский, в очаровательную колдунью перевоплощается певица Гирманте Вайткуте, харизматичные исполнители Вайдас Баумила и Рокас Спалинскас репетируют партии Волка и Принца, Золушки — актрисы Евгения Карпикова и Эльжбета Латенайте, а актриса Лариса Калпокайте играет мать Джека. Также в мюзикле поют актеры РДТЛ Александра Метальникова (Рапунцель), Артур Своробович (Булочник), Александр Агарков (Рассказчик), Андрюс Дарела (отец Золушки, Дворецкий, Бабушка Красной Шапочки). Актер РДТЛ Тельман Рагимов роль Принца исполняет поочередно с приглашенным актером Томасом Жайбасом. Партию Жены Булочника играет Моника Валкунайте, Мачехи – Лидия Кузьмицкая из Белорусского государственного академического музыкального театра, Красной Шапочки – Котрина Хрушкова, первой Дочери мачехи Флоринды – Каетана Агейкинайте, а роль второй Дочери Люсинды делят Евгения Карпикова и Эльжбета Латенайте. Костюмы для всей этой сказочной компании создает дизайнер Йоланта Римкуте, сценографию – Кристина Каспаравичене, хореографию – Леокадия Дабужинскайте.
Режиссер «Into the Woods» Вилюс Малинаускас говорит: «Главная мысль мюзикла в том, что все сказки начинаются с желаний и мечтаний героев, но никто из нас не знает и никогда не задумывался, чем же заканчивается сказка после исполнения этих желаний. И вдруг становится ясно, что на самом деле мы хотели не этого и мечтали о другом, хотя желания, казалось бы, были такими конкретными и четкими. В мюзикле мать Золушки спрашивает свою дочь из могилы, точно ли она знает, чего хочет; поскольку если четко знаешь, то твое желание обязательно исполнится.
Наш мозг с детства нафарширован стереотипами, продиктованными сказками, которые мы слушаем с семнадцатого века, когда юрист Шарль Пеpро записал народные сказания о Красной Шапочке, Золушке и многие другие. Золушка должна выйти замуж за Принца, и обязательно красивого, завести детей, а Красная Шапочка ни в коем случае не может сбиться с пути, она должна прямым ходом идти к бабушке, не останавливаясь ни на секунду, хотя на самом деле она совсем не хочет идти к этой бабушке, а с большим удовольствием предпочла бы спрятаться и съесть чего-нибудь сладенького. Окостеневшие стереотипы нас уводят к мечтам, возникающим по инерции, а не из наших истинных желаний, поскольку мы боимся не хотеть того, чего жаждут другие, а иногда мы даже не задумываемся о том, что на самом деле хотим иного, и поддаемся инерции стремлений всего общества. В одной из песен мюзикла Колдунья предупреждает, что надо хорошо подумать о том, что мы рассказываем детям и какие сказки им читаем, поскольку они нас внимательно слушают».
В Литве С. Сондгейм больше известен как автор мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер». В то время как на Западе получившего всевозможные награды («Оскара» кино, «Тони», «Эмми», «Грэмми» и Пулитцеровскую премию) композитора называют одним из самых ярких новаторов театра и виртуозным рассказчиком историй. В Америке «Into the Woods» получил множество номинаций престижной награды «Tony Award», а критики до сих пор титулуют произведение «самым интеллектуальным» мюзиклом за всю историю Бродвея. В настоящий момент уже ставший классикой жанра мюзикл считается самым популярным и художественно успешным произведением С. Сондгейма. Зрители мюзикла акцентируют драматургическую ценность произведения, исключительные вокальные партии, уникальный лад музыкальной композиции и острую ее мысль о том, что больше всего надо бояться собственных желаний и надежд.
Информация Русского драматического театра Литвы
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