Премьера мюзикла «Ждет тебя лес»

Режиссер «Into the Woods» Вилюс Малинаускас говорит: «Главная мысль мюзикла в том, что все сказки начинаются с желаний и мечтаний героев, но никто из нас не знает и никогда не задумывался, чем же заканчивается сказка после исполнения этих желаний. И вдруг становится ясно, что на самом деле мы хотели не этого и мечтали о другом, хотя желания, казалось бы, были такими конкретными и четкими. В мюзикле мать Золушки спрашивает свою дочь из могилы, точно ли она знает, чего хочет; поскольку если четко знаешь, то твое желание обязательно исполнится.

Наш мозг с детства нафарширован стереотипами, продиктованными сказками, которые мы слушаем с семнадцатого века, когда юрист Шарль Пеpро записал народные сказания о Красной Шапочке, Золушке и многие другие. Золушка должна выйти замуж за Принца, и обязательно красивого, завести детей, а Красная Шапочка ни в коем случае не может сбиться с пути, она должна прямым ходом идти к бабушке, не останавливаясь ни на секунду, хотя на самом деле она совсем не хочет идти к этой бабушке, а с большим удовольствием предпочла бы спрятаться и съесть чего-нибудь сладенького. Окостеневшие стереотипы нас уводят к мечтам, возникающим по инерции, а не из наших истинных желаний, поскольку мы боимся не хотеть того, чего жаждут другие, а иногда мы даже не задумываемся о том, что на самом деле хотим иного, и поддаемся инерции стремлений всего общества. В одной из песен мюзикла Колдунья предупреждает, что надо хорошо подумать о том, что мы рассказываем детям и какие сказки им читаем, поскольку они нас внимательно слушают».

В Литве С. Сондгейм больше известен как автор мюзикла «Суини Тодд, демон-парикмахер». В то время как на Западе получившего всевозможные награды («Оскара» кино, «Тони», «Эмми», «Грэмми» и Пулитцеровскую премию) композитора называют одним из самых ярких новаторов театра и виртуозным рассказчиком историй. В Америке «Into the Woods» получил множество номинаций престижной награды «Tony Award», а критики до сих пор титулуют произведение «самым интеллектуальным» мюзиклом за всю историю Бродвея. В настоящий момент уже ставший классикой жанра мюзикл считается самым популярным и художественно успешным произведением С. Сондгейма. Зрители мюзикла акцентируют драматургическую ценность произведения, исключительные вокальные партии, уникальный лад музыкальной композиции и острую ее мысль о том, что больше всего надо бояться собственных желаний и надежд.

Информация Русского драматического театра Литвы