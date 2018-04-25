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Премьера РДТЛ: пробудит ли пандемия и страх смерти человечность сильных мира сего?

Актуальная и даже пророческая пьеса возрождается в новом творческом проекте Русского драматического театра Литвы (РДТЛ). Во вторник, 5 мая, в 18.30 ч. на Youtube канале РДТЛ зрители получат уникальную возможность увидеть премьеру зум-читки пьесы известного чешского писателя, драматурга Карела Чапека «Белая болезнь».

Необычный театральный проект, который будет проходить только в виртуальном пространстве, создала режиссер Лера Суркова с дюжиной отличных актеров РДТЛ.

Фантастическую «Белую болезнь» К. Чапек написал перед самым началом Второй мировой войны и перед своей ранней смертью от пневмонии. Созданная в 1937 г. пьеса по своей сути – гуманистическое произведение, повествующее о том, как военные амбиции перед лицом европейской войны могут превратиться в сосредоточенную борьбу против уничтожающей человечество неизвестной болезни. В пьесе отлично раскрывается дальновидность и прозорливость  автора, сюрреалистический юмор и острая социальная критика.

Зум-читка «Белой болезни» напоминает сочетание экспериментального театра и кино – двенадцать актеров играют ярких персонажей не на сцене, а на платформе для дистанционных коммуникаций. Они будто сами себе режиссеры, операторы и осветители. Эту абсурдистскую историю о заразной, быстро распространяющейся смертельной болезни и о реакции представителей различных сословий общества – граждан разных поколений, медиков, политиков, военных высшего ранга – актеры РДТЛ исполняют без трагизма, с заразительным юмором, резвясь и импровизируя. 

Опытный режиссер Л. Суркова сказала, что она впервые репетировала с актерами в формате удаленного общения, и, что это был единственно возможный вариант спектакля в сложившейся после объявления всемирного карантина ситуации. «Что такое читка онлайн? Мы проникаем непосредственно в ближнее интимное пространство зрителя. Становимся частью его ближайшего окружения. Вовлекаем в сотворчество. И главное в этом процессе – не потерять интерес нашей публики. Как? Мы это поймём в ходе работы, мы сделаем это открытие. Мы читаем ремарки, чтобы сделать текст понятным, читаем таким образом, потому что хочется зафиксировать это время именно читкой в таком формате. Всё необычно – и для артистов, и для зрителей, и для меня. Главное не останавливаться и работать, и я очень рада, что многие сейчас готовы это делать вместе. Эта пьеса выбрана мной по причине невероятной актуальности, поражая тем, что написана почти век назад. Фантазия стала реальностью, и читать, слушать сегодня этот удивительный текст очень увлекательно!»

В зум-читке «Белая болезнь» заняты актеры Александр Агарков, Артур Своробович, Видмантас Фиялкаускас, Вера Стасеня, Лариса Попова, Юрий Щуцкий, Екатерина Макарова, Евгения Карпикова, Артур Алексеев, Максим Тухватуллин, Александр Канаев, Владимир Серов. Видео и монтаж — Дарюс Будрис.

После выхода виртуальной премьеры актёры РДТЛ с режиссёром Л. Сурковой начинают репетировать следующий спектакль – по современной актуальной русской поэзии, выбранной по своему вкусу.

Информация РДТЛ

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