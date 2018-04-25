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TOP,Новости,Политика

Премьер:Д. Яунишкис может руководить ДГБ и второй срок

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

Дарюс Яунишкис мог бы остаться на второй срок полномочий на посту директора Департамента госбезопасности (ДГБ), утверждает литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Премьер придерживается позиции о том, что Дарюс Яунишкис может выдвигаться на второй срок руководства ДГБ. Это он обсуждал с президентом», – заявил в пятницу BNS советник главы правительства Томас Бержинскас.

Об этом С. Сквернялис упомянул и в четверг в интервью новостной программе телеканала TV3.

«Я за то, чтобы Дарюс Яунишкис мог успешно продолжать службу в течение следующего срока полномочий, и об этом шла речь на встрече с президентом Республики», – сказал он.

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«Если бы на данную минуту выдвигалась эта кандидатура, даже без этой истории (возможного незаконного сбора данных ДГБ – BNS), – конечно, еще нет ответов на все вопросы – но я действительно считаю, что глава департамента, как и обсуждалось, мог бы выдвигаться на второй срок полномочий», – сказал премьер.

Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истечет 13 апреля этого года. 

Директора этого департамента со сроком полномочий в пять лет с одобрения сейма назначает и увольняет президент. 

В четверг член парламентского Комитета по национальной обороне и безопасности Витаутас Бакас призвал президента отстранить от обязанностей  Д. Яунишкиса и его заместителя Ремигиюса Бридикиса, поскольку они, по утверждению депутата нарушили закон о защите информаторов, когда оказывали давление на сотрудника разведки с целью получить от него признание того, что он информировал В. Бакаса о возможно незаконном сборе данных в ДГБ.

Д. Яунишкис подтвердил, что Р. Бридикис говорил с информатором и спрашивал его о возможных других информаторах, однако отрицал, что на заявителя оказывалось какое-либо давление. 

Сотрудник разведки в прошлом году информировал В. Бакаса о том, что по указанию руководства ДГБ в 2018–2019 годах разведка собирала информацию о людях из окружения бывшего тогда кандидатом в президенты Литвы Гитанаса Науседы и о дипломате Вигаудасе Ушацкасе. Несколько десятков граждан, как утверждается в сообщении информатора, были объектом проверки по просьбе неназванных лиц.  

ДГБ утверждает, что не собирал информацию об упомянутых лицах, однако Д. Яунишкис сказал, что людей в окружении кандидатов могли проверять, с некоторыми непосредственно могли общаться сотрудники разведки.

ДГБ утверждает, что в ходе выборов выполнял задачу и следил за возможным влиянием зарубежных государств на избирательный процесс.

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