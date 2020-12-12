Премьеру Изралия подарена юбилейная монета, посвященная Виленскому Гаону

«Он очень интересовался, хотел доставить в Израиль останки гаона, внимательно и долго изучал в библиотеке рукописи времен гаона. Он был удивлен и очарован историей и культурой евреев Литвы, здесь похоронены и его предки», – сказал глава литовской дипломатии.



Юбилейную монету Б. Нетаньяху вручила посол Литвы в Израиле Лина Антанавичене.

Во время встречи израильский премьер поблагодарил завершающего работу на посту премьера Саулюса Сквярнялиса, председателя правления Банка Литвы (Центробанка) и передал пожелания назначенной премьером Ингриде Шимоните.

Б. Нетаньяху также добавил, что у него есть связи с Литвой.

«У меня есть личная связь – моя семья приехала из Литвы, и у нее есть связи с Виленским гаоном (…) Монета будет на моем столе», – сказал Б. Нетаньяху.

Эта юбилейная монета была отчеканена по случаю 300-летия со дня рождения Виленского гаона и 700-летия истории евреев в Литве.

На выпущенной в честь Виленского гаона монете – надписи на литовском языке и иврите. Это дань уважения талмудисту, лидеру движения митнагдим, раввину Элияху бен Шломо Залману, жившему в Вильнюсе в XVIII веке.

Сейм Литвы объявил 2020 год Годом Виленского гаона и истории евреев Литвы.

Живший в 18-ом веке Элияху бен Шломо Залман – известный как Виленский гаон, является одним из выдающихся авторитетов ортодоксального еврейства и комментаторов Талмуда. Он стал основоположником современного иудаизма.

Основную часть жизни он прожил в Вильнюсе, здесь и скончался в 1797 году. Гаон является прадедом Ильи Абрамовича Ефрона, основателя издательского дома «Брокгауз и Ефрон». По некоторым данным, одним из потомков Виленского гаона является и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.