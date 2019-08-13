Премьеру С.Сквернялису во время отпуска сделали операцию

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Премьер-министр Саулюс Сквернялис в понедельник, в первый день своего отпуска, перенёс операцию. Премьер-министр не уточнил, что именно было сделано, но отметил, что процедура была проведена успешно.

«Первый день отпуска. И новые, ещё не испытанные проблемы. Запланированная операция сделана, всё отлично», — говорится на страничке премьера в Facebook.

Пресс-секретарь премьер-министра Томас Бяржинскас не предоставил BNS дополнительную информацию в связи с конфиденциальностью частной жизни премьер-министра и его семьи.

Пресс-секретарь сказал, что премьер предоставит более подробную информацию когда вернётся на работу и если пожелает.

В конце октября прошлого года С.Сквернялису была проведена процедура коррекции зрения.

Глава правительства находится в отпуске с понедельника по среду, ему также будет предоставлен дополнительный день отдыха в пятницу, а в четверг — выходной дней по случаю праздника Жолине. Как сказал BNS ранее Бяржинскас, премьер-министр отпуск проведёт в Литве.

Замещает премьера на время отпуска министр финансов Вилюс Шапока.

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