Премьеры Литвы и Польши призывают ЕС расширить санкции для Беларуси

Как отмечается в сообщении правительства, «Литва и Польша твердо стоят на позиции, чтобы был дан быстрый и решительный ответ белорусскому режиму и всем, кто участвует в организации и облегчении незаконной доставки нелегальных мигрантов – включая и расширение ограничительных мер ЕС для белорусского режима».

В заявлении говорится, что Литва вместе с Польшей и другими государствами-членами ЕСЮ а также соответствующими международными организациями «делает все, чтобы интегральность восточной границы ЕС не была нарушена».

«Ситуация у восточной границы ЕС не показывает никаких признаков улучшения, а число лиц, нелегально прибывающих через границу с Беларусью, продолжает расти и достигает нескольких сотен в день. В такой беспрецедентной ситуации в нашем регионе Литва и Польша призывают ЕС и его государства-члены продолжать и усиливать срочную дипломатическую, финансовую и техническую помощь Литве в борьбе с последствиями преступных действий режима А. Лукашенко», – говорится в нем.

В заявлении содержится призыв к структурам ЕС «воспользоваться всеми имеющимися средствами, чтобы как можно скорее был остановлен новый путь незаконной миграции».

В этом году в Литву через границу с Беларусью попало более 4 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. После того, как Литва стала применять меры по выдворению мигрантов, их поток хлынул и через польскую границу.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.