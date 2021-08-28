Премьеры нового сезона РДТЛ: от Ромена Гари до Еврипида и Бертольда Брехта

Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) 76 сезон начинает с обращения к основным жизненным темам и отношениям отцов и детей. 11 и 12 сентября 2021 г. на Большой сцене театра пройдет премьера спектакля режиссера Владимира Гурфинкеля «Поминальная молитва» по пьесе Григория Горина.

Написанная в 1989 г. пьеса Г. Горина «Поминальная молитва» по мотивам произведений еврейского классика литературы Шолом-Алейхема (настоящее имя – Соломон Рабинович, 1859–1916) «Тевье-молочник» в Литве еще ни разу не ставилась. По словам режиссера В. Гурфинкеля, Г. Горин – замечательный драматург, затрагивающий огромное количество личных тем и написавший произведения, которые двумя ногами стоят на вечных темах.

«Г. Горин очень точно почувствовал основной драматизм нашего времени: сегодня текст его пьесы звучит точно так же, как он звучал бы 120 лет назад, или будет звучать через 200 лет. В текстах Горина нет пустых неоформленных фраз, которые можно заменить. Каждое его слово, предложение и ситуация – это законченное произведение», – говорит В. Гурфинкель, уже несколько раз ставивший эту пьесу в театрах России.