Премьеры стран Балтии утверждают, что первая волна коронавируса взята под контроль

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Премьер-министры Балтийских государств утверждают, что страны успешно взяли под контроль первую волну коронавируса, что позволило с пятницы отменить ограничения на передвижения граждан Литвы, Латвии и Эстонии внутри трех государств.

«Мы можем порадоваться тому, что мы, три Балтийских государства, успешно взяли под контроль первую волну вируса COVID-19 и первыми в Евросоюзе открываем границы для граждан друг друга. Однако мы и далее будем оставаться бдительными и ответственно охранять пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Давайте будем в безопасности вместе», – заявил премьер Литвы Саулюс Сквярнялис в видео-обращении, распространенном в пятницу.

Как отметил латвийский премьер Кришьянис Кариньш, «это очень важный день, поскольку мы, три Балтийских государства, возвращаемся в общее пространство, вновь разрешая свободное передвижение людей между тремя Балтийскими государствами».

«Это произошло благодаря прекрасному сотрудничеству наших людей и правительств», – сказал он.

По словам главы эстонского правительства Юри Ратаса, обуздав распространение коронавируса, «мы можем сделать следующий шаг в направлении нашей обычной жизни».

«Мы можем воспользоваться этим случаем, давайте будем здоровыми вместе!», – сказал Ю. Ратас.

Жители стран Балтии, в случае, если они последние 14 дней не покидали Литву, Латвию или Эстонию, смогут путешествовать в эти государства, и им не придется соблюдать обязательную 14-дневную изоляцию. Однако процедуры проверки документов сохраняются.

Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств, по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели, они смогут это сделать в своих родных странах.

С понедельника свободным является передвижение жителей Литвы и Польши, если они следуют с целями бизнеса, обучения или работы.