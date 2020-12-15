Премия свободы продемонстрирует поддержку белорусским борцам со стороны Литвы

Глава КИД отметил, что «в данный момент символом свободы Беларуси является Светлана Тихановская, и, вручая эту Премию свободы именно ей как символу всех людей, которые борются за свободу, мы поступим правильно».

«Это не означает, что эта награда вручается ей лично, но это символ, которым мы продемонстрируем поддержку всем борцам», – сказал Ж. Павилёнис.

В этом году премией предлагается наградить белорусскую демократическую оппозицию, с таким предложением выступила комиссия премии.

Ее глава Пауле Кузмицкене и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен выражали позицию о том, что символично такую премию могла бы принять проживающая в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции С. Тихановская.

С августа и до сих пор в Беларуси продолжаются тысячные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых объявил себя руководитель страны Александр Лукашенко. Представители правоохранительных органов гасят протесты силой, многих протестующих задерживают.

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы.