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Премия свободы продемонстрирует поддержку белорусским борцам со стороны Литвы

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Награждение Премией свободы Литвы демократической оппозиции Беларуси продемонстрирует поддержку белорусским борцам со стороны Литвы, заявил председатель парламентского Комитета по иностранным делам (КИД) Жигимантас Павилёнис. 

«В нашу задачу входит помощь белорусским борцам за свободу в сплочении, поскольку есть очень много сил, которые хотят их расколоть, поделить, ослабить», – заявил Ж. Павилёнис в сейме по вопросу назначения премии. 

Во вторник в первом чтении сейм одобрил назначение премии, за это предложение проголосовали 127 депутатов, никто не был против, пять воздержались. Окончательное принятие постановления планируется на четверг. 

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Глава КИД отметил, что «в данный момент символом свободы Беларуси является Светлана Тихановская, и, вручая эту Премию свободы именно ей как символу всех людей, которые борются за свободу, мы поступим правильно».  

«Это не означает, что эта награда вручается ей лично, но это символ, которым мы продемонстрируем поддержку всем борцам», – сказал Ж. Павилёнис.

В этом году премией предлагается наградить белорусскую демократическую оппозицию, с таким предложением выступила комиссия премии. 

Ее глава  Пауле Кузмицкене и председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен выражали позицию о том, что символично такую премию могла бы принять проживающая в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции С. Тихановская. 

С августа и до сих пор в Беларуси  продолжаются тысячные протесты против результатов президентских выборов, победителем которых объявил себя руководитель страны Александр Лукашенко. Представители правоохранительных органов гасят протесты силой, многих протестующих задерживают. 

Сейм Литвы учредил Премию Свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро. Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента, в День защитников свободы Литвы. 

Премия свободы продемонстрирует поддержку белорусским борцам со стороны Литвы

  1. бава :

    дуракам закон не писан! какая нах «свобода»? от чего? от работы? от спокойной жизни? Свободно как из Литвы бежать из родной страны за куском хлеба ?

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